Екатеринбург вошел в тройку городов, где не соблюдают карантин

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Изоляция. Тюмень., проход закрыт, карантин, весна, самоизоляция
Активнее, чем в Екатеринбурге, карантин нарушают только в Москве и Казани Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Екатеринбург занял второе место среди городов-миллионников по активности граждан по время второй волны коронавируса, следует из данных индекса самоизоляции Яндекса. На показатели региона указал URA.RU один из участников оперштаба губернатора.

«Понятно, почему у нас пятое место по числу заболевших и четвертое — по числу пациентов с ковидом прямо сейчас. Ни на какой карантинный режим даже намека нет. Почти во всех городах активность меньше, чем у нас. Впереди только Москва и Казань», — негодует участник коронавирусного штаба.

Данные исследования Яндекса подтверждают информацию инсайдера: в Екатеринбурге уровень самоизоляции составил 2.8 балла, такой же рейтинг у Краснодара. В Челябинске и Санкт-Петербурге он равен 2.9 баллам, у Перми и Нижнем Новгороде — 3.1 балла. В Москве и Казани показатель ниже, чем в Екатеринбурге, на 0,1 балла.

Ожидается, что упомянутый показатель Екатеринбурга будет учтен в ходе выработки новых коронавирусных ограничений, утверждает собеседник агентства. Он обратил внимание на то, что губернатор Евгений Куйвашев 7 декабря продлил действие существующих ограничений, но не анонсировал новые. «Решение по ним будет принято с учетом дискуссии в штабе во вторник», — уточнил инсайдер.

Индекс самоизоляции был запущен в марте, он оценивает мобильность граждан на основе данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. Максимальный балл самоизоляции (5) показывает, что большинство жителей сидят дома, минимальный — 0. Индекс самоизоляции неоднократно использовали для оценки качества соблюдения карантина российские политики, в том числе свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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