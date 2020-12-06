Куйвашев принял новое решение об ограничениях по коронавирусу

Ограничения в Свердловской области продлили до 21 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничения, связанные с коронавирусом. Копия документа есть в распоряжении URA.RU.

Согласно постановлению, действующие ограничения продлеваются еще на две недели. При этом карантинные меры остаются останутся прежними.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Например, запрещено работать ресторанам и кафе с 23:00 до 06:00. Также запрещено посещать любые общественные пространства, в том числе парковки и лифты, без маски или респиратора, пассажиры общественного транспорта и такси также обязаны носить маски. Зрителям запрещено посещать физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях. Количество посетителей концертов, спектаклей, сеансов в кинотеатрах ограничено 50% мест в залах.