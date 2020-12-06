В Тюмени появился сексуальный маньяк

Неизвестный мужчина начал приставать к тюменке в общественном транспорте Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Тюмени рассказала о том, как в общественном транспорте к ней пристал сексуальный маньяк. О неприятном инциденте девушка написала в группе «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». При этом тюменку обвинили в том, что она не сделала ничего, чтобы задержать мужчину.

«Сегодня на маршрутку №83 на остановке „Детская поликлиника“ (или следующая остановка), подсел мужчина. Начал домогаться — совал руки под шубу и юбку. Я начала руку его убирать, но он не давал этого сделать. Испугалась, отсела ближе к водителю, а мужчина вышел сразу после поворота на Пермякова. Будьте внимательны, особенно с детьми. Ребенка или девушку могут выследить», — рассказала жительница Тюмени в группе «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте».

Мнения пользователей соцсети разделились. Одни девушке посочувствовали, другие же обвинили ее в том, что она не привлекла всеобщее внимание к преступнику.

«Надо было не молчать, а привлечь внимание пассажиров! Из-за твоего бездействия он дальше будет к другим руки совать», «Женщине под шубу лезут, а она молчит. Надо было заорать на всю маршрутку, и сразу маньяка поймали бы», «Был смысл задержать извращенца по „горячим следам“, может это не первичный случай», — такие комментарии оставили пользователи. Часть комментаторов, впрочем, усомнилась, что полиция стала бы заниматься подобным случаем.

В ООО «Тюменьавтотранс», которое обслуживает 83-ий маршрут, URA.RU рассказали, что с жалобой на подобный инцидент к ним не обращались. «В транспорте ведется видеонаблюдение. Однако ознакомиться с записями можно только по запросу из полиции», — пояснили агентству в приемной перевозчика.