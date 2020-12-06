Министр образования Пермского края начал искать себе замену

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина ищет себе преемника перед уходом с должности. В качестве возможной кандидатуры на должность министра рассматривается замминистра Наталья Зверева. Однако этот вариант может не устроить администрацию губернатора, где вопрос смены руководства в министерстве намерены решить радикально, сообщил URA.RU источник, близкий к краевым властям.
«Кассина пытается перед уходом решить вопрос о преемнике. Для нее оптимальный вариант — поставить на этот пост своего зама Звереву. Но губернатор [Дмитрий Махонин] стремился к радикальной смене руководства отраслью, поэтому ставленник Кассиной во главе министерства маловероятен», — убежден источник.
Еще один источник агентства назвал уход Кассиной нелогичным. «На днях она была согласована в Минпросвещения РФ, поэтому не совсем понятно, зачем ей уходить в отставку с поста министра», — сказал инсайдер. Председатель краевого профсоюза работников образования Зоя Галайда в беседе с корреспондентом URA.RU охарактеризовала Звереву как опытного специалиста, способного в случае отставки Кассиной взять на себя ответственность.
В пресс-службе минобразования края информацию о возможную отставке Кассиной комментировать отказались. Там пояснили, что «она продолжает руководить ведомством». Ранее стало известно, что Кассина давно планировала покинуть госслужбу, однако министра попросили задержаться на своем посту.
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