Березники во тьме: в МЧС прокомментировали ЧП с возгоранием подстанции

Спасателями было установлено, что на подстанции Быгель в Березниках (Пермский край) загорелось масло. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Установлено, что происходило горение масла внутри подстанции. На пожаре погибших и пострадавших нет. Открытое горение удалось ликвидировать в 19:20», — указано в telegram-канале ведомства.