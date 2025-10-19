Логотип РИА URA.RU
Березники во тьме: в МЧС прокомментировали ЧП с возгоранием подстанции

МЧС Прикамья: на подстанции в Березниках загорелось масло
19 октября 2025 в 20:36
Во время пожара никто не пострадал (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

Спасателями было установлено, что на подстанции Быгель в Березниках (Пермский край) загорелось масло. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Установлено, что происходило горение масла внутри подстанции. На пожаре погибших и пострадавших нет. Открытое горение удалось ликвидировать в 19:20», — указано в telegram-канале ведомства.

URA.RI уже писало, что из-за ЧП в разных частях города наблюдаются перебои с электричеством, водой и интернетом. На место происшествия лично выехал глава Березников Алексей Казаченко.

