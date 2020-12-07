Пашаев: Ефремов «подонок», который был готов продать жену

Актер Михаил Ефремов так сильно боялся попасть в тюрьму, что готов был пойти на самые низкие поступки. Об этом журналистам рассказал бывший адвокат артиста Эльман Пашаев.
По его словам, Ефремов был готов даже «продать, жену, чтобы его не посадили». «Когда нет для человека святого ничего — это самое страшное. Я никогда не говорил, вынужден буду говорить… Он мне говорил, что даже жену готов отдать, жену, чтобы его не посадили», — передает слова адвоката РЕН ТВ. После слов, якобы сказанных Ефремовым о жене, он перестал уважать актера «как мужчину».
При этом в случае судебного иска от артиста Пашаев готов пройти полиграф, чтобы подтвердить достоверность своих слов. В то же время он нелестно отозвался о супруге актера Софье Кругликовой. Пашаев утверждает, что во время процесса она ему сказала, что «лучше быть вдовой».
Смертельная авария с участием артиста произошла в начале июня. Jeep Ефремова на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном доставки. Водитель грузовика Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Следствие установило, что в момент ДТП Ефремов был пьян.
Основную часть процесса Ефремова защищал Эльман Пашаев, однако позже актер отказался от его услуг. После этого квалификационная комиссия Адвокатской палаты нашла нарушения этики в поведении адвоката Пашаева и его лишили профессионального статуса, напоминает RT. По данным СМИ, актер Михаил Ефремов заплатил Пашаеву гонорар в 11 миллионов рублей.
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