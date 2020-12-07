Основанный Кудриным фонд будет расформирован

В России расформируют фонд развития гражданских инициатив «Диалог», который основал руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, чтобы поддерживать Комитет гражданских инициатив (КГИ). От организации останется лишь несколько крупных проектов, сообщают источники, близкие к фонду.
«Продолжат самостоятельно развиваться два крупных успешных проекта, которые были запущены фондом, — Общероссийский гражданский форум (ОГФ) и Национальная премия «Гражданская инициатива», — рассказали РБК в пресс-службе кудринского фонда. Действующим также останется КГИ.
Политконсультант Петр Быстров уточняет, что комитет и форум были нужны Кудрину как политические площадки после отставки с должности главы Минфина РФ. Однако теперь у него есть другие возможности для общения с властями. Так что даже в оставшихся проектах Кудрин оказался менее заинтересован.
8 декабря 2019 года стало известно, что из фонда Кудрина уволят более половины сотрудников. Это связано с сокращением финансирования.
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