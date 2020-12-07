В крупнейшей пермской детской больнице сменилось руководство

Дмитрий Бондарь стал главврачом больницы им. Пичугина Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Одно из крупнейших медучреждений Перми — детскую клиническую больницу им. Пичугина вновь возглавил Дмитрий Бондарь. Об этом медик сообщил в беседе с корреспондентом «URA.RU».

«С 3 декабря я приступил к руководству больницы им. Пичугина», — сказал Бондарь, уточнив, что покинул пост главврача детской больницы Чайковского на прошлой неделе. Прежний руководитель ДКБ им. Пичугина, Игорь Шинкарик продолжит трудиться в ГКБ №3 Перми. По данным источника URA.RU, переход Бондаря на прежнее место работы, состоялся благодаря тому, что у него «сложилось взаимопонимание с новыми руководством краевого минздрава».

ДКБ им. Пичугина — одно из крупнейших в Перми медучреждений. В ее состав входит семь детских поликлиник, два стационара, а также лаборатории и молочные кухни. Бондарь покинул данную больницу год назад в связи с переходом в Чайковский, где стал руководителем детской городской больницы.

Его переход состоялся на волне протестов — медучреждение объединили со взрослой ЦГБ Чайковского. Сотрудники больницы пытались привлечь внимание властей к проблеме. Они опасались, что часть из них останется без работы в результате объединения.

С требованием сохранить самостоятельность детской больницы выступили и горожане — они выходили на улицу с одиночными пикетами в знак протеста против оптимизации больниц.