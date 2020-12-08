Открытие новой универсальной вакцины, воздействующей на консервативные части вируса, станет грозным оружием в борьбе с сезонными эпидемиями гриппа. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился доктор биологических наук, профессор кафедры «Вирусология» МГУ Алексей Аграновский.
Ранее исследовательский состав больниццы Маунт-Синай в Нью-Йорке заявил о создании универсальной вакцины от гриппа, направленной на уничтожение широкого спектра штаммов вируса. Препарат создан на основе химерного геммагглютина.
«Теоретически такие подходы могут сработать. Полная победа над гриппом вряд ли возможна, но, по крайней мере, грозное оружие у нас будет», — рассказал Аграновский, комментируя разработку американцев.
Аграновский объяснил, что, несмотря на то, что вирус гриппа крайне подвержен всевозможным мутациям (с чем и связано большое количество различных штаммов), в нем есть и консервативные компоненты, которые почти не видоизменяются. Именно на эти компоненты, по мнению ученого, направлена новая вакцина.
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