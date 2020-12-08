Apple не справляется со спросом на iPhone 12

Компания Apple не справляется с огромным спросом на новые модели смартфонов iPhone по всему миру. Производственные линии заводов работают в усиленном режиме.
«Вся линейка столкнулась со значительным спросом. Похоже, что Apple не была готова к такому ажиотажу — производственные линии заводов, где производится техника Apple, напряжены», — пишет Andro News.
Наибольший спрос вызывают «старшие» модели новых iPhone — iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. По данным аналитиков инвестиционного банка JP Morgan, модели iPhone 12 и iPhone 12 mini покупают меньше, но спрос на них также опережает предложение.
В ряде стран при заказе смартфонов линейки Pro срок ожидания составляет до 27 дней, сообщает издание. Стандартная модель и вариант mini, в свою очередь, доставляются за три дня. Магазин на российском сайте Apple сообщает, что при заказе iPhone 12 Pro в некоторых комплектациях ждать придется до 12 января. Стандартную версию iPhone 12 обещают доставить к 10 декабря.
Apple представила новые iPhone 13 октября, напоминает телеканал 360. Все смартфоны получили поддержку сетей 5G. Цены на телефоны начинаются от 69 990 рублей и доходят до 139 990.
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