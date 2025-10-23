«Депутатам нечем заняться?» Пригожин ответил на инициативу Даванкова о гонорарах артистов

Продюсер объяснил, куда уходят гонорары звезд Фото: Станислав Етвеш

Продюсер Иосиф Пригожин призвал оставить в покое российских артистов, а не считать их деньги. Он объяснил, что «баснословные» гонорары, о которых часто любят говорить, скрывают за собой многочисленное количество трат. Так продюсер отреагировал на инициативу депутата Владислава Даванкова, который предложил сократить траты бюджетных средств на концерты звезд.

«Конечно, можно отнять у артистов все и сказать, что во всем они виноваты, причислить их к олигархическому клану. Но, мне кажется, депутатам есть, чем заниматься, так почему надо обращать внимание на то, сколько зарабатывают артисты? Начнем с того, что у артистов огромные коллективы, исполнители не получают всю сумму, о которой идет речь», — говорит продюсер.

Пригожин напомнил о тратах артистов. В качестве примера разобрал упомянутого Даванковым SHAMAN (Ярослав Дронов). До сих пор в памяти свежа история с выступлением артиста на Дне города за почти 16 млн рублей.

«Разберем эти цифры. 16 миллионов рублей. Оттуда 13% сразу верните назад в налоговую инспекцию. Оттуда отнимите сцену, свет, звук. Некоторые компании берут это все в кредит. Техническое оборудование стоит от миллиона и выше долларов. Это целая индустрия, завод, предприятие. Артист, он не один, его окружает огромное количество людей».

Иосиф рассказал, что у его супруги, певицы Валерии, коллектив состоит из 16 человек, всех надо кормить и содержать их семьи. А еще платить налоги, которые за прошлый квартал у певицы составили около 6 миллионов рублей.

«Почему депутаты все время ищут проблему в артистах? Они — самое уязвимое звено, за которое можно зацепиться и привлечь внимание в том числе к собственной персоне. Просто отстаньте от артистов и дайте им возможность спокойно работать. Особенно тем, кто остался в стране, кто поддерживает государство», — заключил продюсер.