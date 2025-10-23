Зеленский сказал о шансе закончить конфликт на Украине после встречи с Макроном
Зеленский заявил о координации с Макроном перед встречей «коалиции желающих»
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с главой Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которой стороны скоординировали позиции перед предстоящими переговорами в формате «коалиции желающих». Соответствующее заявление украинский лидер разместил в своем telegram-канале.
«Встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Скоординировали позиции в преддверии встречи „коалиции желающих“. Сейчас то время, когда есть шанс закончить конфликт», — написал Зеленский.
Ранее в ходе пресс-конференции в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона не использовала американское дальнобойное вооружение для нанесения ударов по ключевым объектам на территории Российской Федерации. Его заявление прозвучало в рамках саммита глав государств Европейского союза.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Frank23 октября 2025 20:45Фарворовые бусы на Макроне.