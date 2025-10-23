Логотип РИА URA.RU
Зеленский сказал о шансе закончить конфликт на Украине после встречи с Макроном

23 октября 2025 в 20:32
Зеленский заявил о координации с Макроном перед встречей «коалиции желающих»

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с главой Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которой стороны скоординировали позиции перед предстоящими переговорами в формате «коалиции желающих». Соответствующее заявление украинский лидер разместил в своем telegram-канале.

«Встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Скоординировали позиции в преддверии встречи „коалиции желающих“. Сейчас то время, когда есть шанс закончить конфликт», — написал Зеленский.

Ранее в ходе пресс-конференции в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона не использовала американское дальнобойное вооружение для нанесения ударов по ключевым объектам на территории Российской Федерации. Его заявление прозвучало в рамках саммита глав государств Европейского союза.

