Жители челябинского города обратились к Путину из-за Wildberries

В Миассе выступили против строительства логистического центра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Миасса, третьего по величине города Челябинской области, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой перенести строительство логистического центра Wildberries. По мнению горожан, склад в центре города вызовет транспортный коллапс, а фуры разобьют дороги, передает корреспондент URA.RU.

«Городские дороги не позволяют пропустить большой поток транспорта. Дополнительные 600 фур в сутки, как указано в презентации проекта Wildberries, вызовут в Миассе транспортный коллапс», — заявляют авторы видеообращения к Путину. По их мнению, к выделенной для складов площадке отдельную дорогу построить невозможно, так как город находится в горах.

В своем обращении авторы ссылаются на мнение прежнего собрания депутатов и экс-мэра Миасса Геннадия Васькова (отбывает срок за коррупцию — прим. ред.), которые были изначально против строительства логистического центра в центре города. Нынешний глава Григорий Тонких и новый состав парламента выделили логистическому центру землю, но активисты просят президента рассмотреть возможность переноса объекта на окраину.

«Это отличная возможность для дальнейшего развития области. Кроме того, ждем большое количество косвенных эффектов: будет создано 2,5 тысячи рабочих мест с зарплатой до 60 тысячи рублей», — сообщила URA.RU первый замминистра экономического развития региона Ирина Акбашева.

Логистический центр Wildberries зарегистрирован на территории Миасса в промзоне. Его площадь — 110 тысяч квадратных метров, площадь застройки — 50 тысяч квадратных метров.