В Екатеринбурге начинают тайное испытание китайской вакцины

На днях добровольцам начнут ставить инъекции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области начинаются тайные испытания российско-китайской вакцины от коронавируса Ad5-nCov. Об этом URA.RU сообщили источники в региональном минздраве. Испытания проводятся на базе нескольких свердловских больниц, но не афишируются властями.

«К нам поступила небольшая партия вакцин, — рассказали URA в одной из клиник. — Но мы — лишь площадка для испытаний: будем ставить инъекцию добровольцам, заполнять на них медицинскую документацию, отслеживать осложнения. Рекламу вакцины и поиск добровольцев ведет компания «Петровакс».

По данным URA.RU, сейчас идут последние приготовления к началу испытаний: ожидается визит в Екатеринбург представителей компании «Петровакс» для подписания необходимых протоколов. Сами инъекции должны начинаться в ближайшие дни. Корреспондентам агентства удалось записаться на вакцинацию в одном из лечебных учреждений — прийти на прием предложено в конце недели.

При этом информация о начале испытаний российско-китайской вакцины не афишируется региональными властями. «Свердловская область ожидает поставки отечественной вакцины, — сообщили агентству в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом. — О тестировании иных препаратов речи не идет».

Вакцину Ad5-nCov от COVID-19 разработала китайская фармацевтическая компания CanSino Biologics Inc. В России ее исследование проводит компания «Петровакс» — разработчик и производитель препаратов «Полиоксидоний» и «Гриппол». Вакцина должна пройти последнюю, третью фазу клинических испытаний — на добровольцах.