Назван способ увеличить пенсию в старости

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Россиянам нужно откладывать себе на старость, заявил Руслан Гринберг Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Россиянам стоит каждый месяц откладывать деньги на старость в условиях заморозки накопительной части пенсии. Таким советом поделился член-корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

«Рассчитывать в будущем можно только на себя, поэтому так важно откладывать на пенсию. Делать это нужно, исходя из собственных возможностей», — пишет News.ru со ссылкой на Гринберга.

При этом инвестировать средства лучше, чем просто откладывать их, считает эксперт. По словам Гринберга, золото и недвижимость могут потерять актуальность в будущем, поэтому экономист советует инвестировать в ценные бумаги. Небольшое же количество денег Гринберг советует хранить в валютах, так как рубль остается крайне ненадежным.

Ранее стало известно, что накопительная часть пенсии в России будет заморожена до конца 2023 года. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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