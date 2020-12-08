Назван способ увеличить пенсию в старости

Россиянам стоит каждый месяц откладывать деньги на старость в условиях заморозки накопительной части пенсии. Таким советом поделился член-корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.
«Рассчитывать в будущем можно только на себя, поэтому так важно откладывать на пенсию. Делать это нужно, исходя из собственных возможностей», — пишет
При этом инвестировать средства лучше, чем просто откладывать их, считает эксперт. По словам Гринберга, золото и недвижимость могут потерять актуальность в будущем, поэтому экономист советует инвестировать в ценные бумаги. Небольшое же количество денег Гринберг советует хранить в валютах, так как рубль остается крайне ненадежным.
Ранее стало известно, что накопительная часть пенсии в России будет заморожена до конца 2023 года. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
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