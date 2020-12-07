Тюменская область поставила рекорд Урала по коронавирусу

Тюменцы быстрее всех на Урале излечиваются от коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменская область занимает первое место на Урале по доле вылечившихся от коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Согласно статистике, показатели региона начали стремительно расти за неделю до визита в Тобольск президента России.

«По состоянию на 8 декабря самый большой процент выздоровевших в УрФО — в Тюменской области, за неделю он значительно вырос — 89% против 79% неделей ранее», — сообщает федеральный информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. По данным статистики, сегодня в Тюменской области из 19 566 заболевших коронавирусом уже здоровы 17 444 человека.

К первому месту по Уралу Тюменская область шла стремительно. Так, еще 3 ноября выздоровевших в регионе было всего 65%. Через неделю их стало и вовсе 64%, еще через семь дней — 66%.

С 17 по 24 ноября показатель начал расти и достиг 70%. А за неделю перед приездом в Тюменскую область президента РФ Владимира Путина региональная статистика совершила скачок — показатель вырос сразу до 79%. Спустя еще одну неделю он достиг 89%.

Ранее власти региона рассказали, кому положены бесплатные лекарства от ОРВИ и коронавируса. Их готовы выдавать четырем категориям граждан.