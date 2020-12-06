Впервые в Тюменской области бесплатные лекарства для профилактики коронавируса начали выдавать в июле. Противовирусные препараты выписывали контактным членам семьей, в которых проживали пациенты с подтвержденным COVID-19. Сегодня количество льготных категорий в регионе увеличилось. В региональном оперштабе URA.RU объяснили, кто имеет право на получение препаратов.
Льготные категории тюменцев, имеющих право на бесплатные лекарства от ОРВИ и коронавируса:
- Контактные, совместно проживающие с пациентами, имеющими положительный анализ на коронавирус (с июля препараты выдавались им в профилактической дозе).
- Тем, у кого в первые дни заболевания отсутствовал курс лечения (при отсутствии уже приобретенных препаратов).
- Пакеты лекарств формируются для бесплатной выдачи жителям старше 65 лет и жителям, которые страдают хроническими заболеваниями из групп риска, если у них появились симптомы ОРВИ (не только коронавирус). В зависимости от диагноза, симптомов и состояния пациента подбирается определенный набор препаратов из шести сформированных комплектов. В том числе на эти цели в областном бюджете зарезервирована сумма в 500 млн. руб.
- Пациенты, у которых установлен диагноз по результатам ПЦР-диагностики, при легкой клинической картине, начинающие лечение дома.
В оперштабе уточнили, что во всех случаях препараты назначаются по решению медработников при первичном осмотре и постановке диагноза. В частности, дистанционно.
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