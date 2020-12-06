06 декабря 2020
05 декабря 2020
04 декабря 2020

Кто из тюменцев может рассчитывать на бесплатные лекарства. Ответ властей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти объяснили, кто из тюменцев имеет право на бесплатные лекарства от ОРВИ и коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Впервые в Тюменской области бесплатные лекарства для профилактики коронавируса начали выдавать в июле. Противовирусные препараты выписывали контактным членам семьей, в которых проживали пациенты с подтвержденным COVID-19. Сегодня количество льготных категорий в регионе увеличилось. В региональном оперштабе URA.RU объяснили, кто имеет право на получение препаратов.

Льготные категории тюменцев, имеющих право на бесплатные лекарства от ОРВИ и коронавируса:

  • Контактные, совместно проживающие с пациентами, имеющими положительный анализ на коронавирус (с июля препараты выдавались им в профилактической дозе).
  • Тем, у кого в первые дни заболевания отсутствовал курс лечения (при отсутствии уже приобретенных препаратов).
  • Пакеты лекарств формируются для бесплатной выдачи жителям старше 65 лет и жителям, которые страдают хроническими заболеваниями из групп риска, если у них появились симптомы ОРВИ (не только коронавирус). В зависимости от диагноза, симптомов и состояния пациента подбирается определенный набор препаратов из шести сформированных комплектов. В том числе на эти цели в областном бюджете зарезервирована сумма в 500 млн. руб.
  • Пациенты, у которых установлен диагноз по результатам ПЦР-диагностики, при легкой клинической картине, начинающие лечение дома.

В оперштабе уточнили, что во всех случаях препараты назначаются по решению медработников при первичном осмотре и постановке диагноза. В частности, дистанционно.

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