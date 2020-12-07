На улице Мальцева в Кургане продолжаются дорожные работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На проспекте Мальцева, строительство которого продолжается в Кургане, столб освещения оказался прямо на проезжей части. Фотографией этого столба с URA.RU поделились читатели.

«Столб стоит прямо на оживленном перекрестке, между первым и вторым рядом на проезжей части. Неожиданный сюрприз для водителей, которые будут ехать здесь впервые, особенно ночью», — рассказал собеседник URA.RU.

По словам мужчины, асфальт уже уложен вокруг столба в несколько слоев. На столбе установлен новый плафон освещения, к нему подведены электрические провода. «Непонятно, собираются ли убирать столб. Но если его уберут — придется в этом месте переделывать асфальт», — отметил читатель URA.RU.

«Столб будет демонтирован. Договор на демонтаж опоры и установку вместо нее двух других заключен. Работы планируется выполнить в ближайшее время», — заявили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

Строительство проспекта Мальцева протяженностью 2,46 км в районе Заозерный, где проживает почти треть горожан, началось в 2019 году. К концу прошлого года планировалось уложить все подземные коммуникации, но работы не удалось выполнить в срок. Окончательно завершить дорожные работы городские власти планировали к концу ноября, однако сейчас они продолжаются.

После укладки асфальта столб оказался на проезжей части Фото: читатель URA.RU

На столбе установлен плафон освещения, к нему подведены электрические провода Фото: читатель URA.RU