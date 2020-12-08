В Сбере объяснили массовый отток денег

Информация об оттоке средств с депозитных счетов Сбербанка является ложной. Об этом на пресс-конференции заявил глава кредитно-финансовой организации Герман Греф.
«Это чистой воды фейк, к сожалению. Уважаемые в кавычках аналитики и клиенты посмотрели не в те строчки. У нас приток средств в целом, и наша доля на рынке только растет», — передает его слова РБК.
Глава Сбербанка также отметил, что отток — это уход денег из банка. Однако в Сбере наблюдается перераспределение. Это обычная история, ничего сенсационного в этом нет, резюмировал он.
При этом из отчетов российских банков следует, что россияне забрали валютные вклады на общую сумму один миллиард долларов. Со вкладов Сбера было снято 380 миллионов долларов, со вкладов ВТБ — 275 миллионов. Из Альфа-банка и Райффайзенбанка клиенты забрали 90 и 54 миллиона соответственно.
Однако аналитики заявили, что банкиры напрасно опасаются отказа россиян от вкладов из-за высокой инфляции, превышающей ставки по депозитам. Достойной альтернативы вкладам пока нет. Такую информацию публикует RT.
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