В России изменился механизм выплат по ОМС

В России изменится порядок выплат по ОМС. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Документ предусматривает передачу Федеральному фонду обязательного медицинского страхования полномочий страховщиков организовывать медпомощь, оказываемую федеральными медицинскими организациями», — пишет РИА «Новости».
Нормативы объемов предоставления помощи и затрат на нее будет определять правительство. Кроме того, теперь ФОМС будет также вести реестр медицинских учреждений, работающих по ОМС.
Ранее в Госдуме был принят законопроект, запрещающий частным страховым компаниям работать с федеральными медорганизациями и наделяющий ФОМС полномочиями страховщика по оказанию помощи. Предполагается, что закон позволит повысить доступность медицинской помощи.
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