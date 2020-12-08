В России изменился механизм выплат по ОМС

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Полис ОМС. Екатеринбург, полис омс, обязательное медицинское страхование
Документ о реформе ОМС подписал Владимир Путин Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В России изменится порядок выплат по ОМС. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Документ предусматривает передачу Федеральному фонду обязательного медицинского страхования полномочий страховщиков организовывать медпомощь, оказываемую федеральными медицинскими организациями», — пишет РИА «Новости».

Нормативы объемов предоставления помощи и затрат на нее будет определять правительство. Кроме того, теперь ФОМС будет также вести реестр медицинских учреждений, работающих по ОМС.

Ранее в Госдуме был принят законопроект, запрещающий частным страховым компаниям работать с федеральными медорганизациями и наделяющий ФОМС полномочиями страховщика по оказанию помощи. Предполагается, что закон позволит повысить доступность медицинской помощи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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