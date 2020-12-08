В Германии задержан вор в законе Гия Гогелиани

Гия Гогелиани должен покинуть Евросоюз в течение месяца
Утром 8 декабря в Мюнхене был задержан 46-летний грузинский вор в законе Гия Гогелиани. Причина — нелегальное пребывание на территории ФРГ.
Спецоперацию проводили сотрудники Главного управления криминальной полиции федеральной земли Бавария. «Гогелиани проживал в Мюнхене с женой, гражданкой Украины, и малолетним ребенком», — пишет агентство «Прайм Крайм».
По решению суда, как отмечается, задержанный должен добровольно покинуть пределы Евросоюза в течение 30 суток. Подробности задержания неизвестны.
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