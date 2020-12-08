08 декабря 2020

В Германии задержан вор в законе Гия Гогелиани

© Служба новостей «URA.RU»
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Гия Гогелиани должен покинуть Евросоюз в течение месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Утром 8 декабря в Мюнхене был задержан 46-летний грузинский вор в законе Гия Гогелиани. Причина — нелегальное пребывание на территории ФРГ.

Спецоперацию проводили сотрудники Главного управления криминальной полиции федеральной земли Бавария. «Гогелиани проживал в Мюнхене с женой, гражданкой Украины, и малолетним ребенком», — пишет агентство «Прайм Крайм».

По решению суда, как отмечается, задержанный должен добровольно покинуть пределы Евросоюза в течение 30 суток. Подробности задержания неизвестны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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