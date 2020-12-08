08 декабря 2020

Инсайд: экс-замглавы Челябинска вышел из колонии и заболел COVID

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу экс-директора СК Гринфлайт Сергея Мануйлова, в суде Центрального района. Челябинск, мануйлов сергей, насморк, сморкается
Бывшие коллеги гадают, где заболел Сергей Мануйлов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Бывший вице-мэр Челябинска и экс-гендиректор строительной компании «Гринфлайт» Сергей Мануйлов, досрочно освободившись из колонии, заразился коронавирусом. Об этом сообщил источник URA.RU в администрации областного центра.

«13 ноября Калининский райсуд Челябинска удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении. Через две недели Мануйлов покинул колонию, а сейчас лежит с коронавирусом. Все думают, где он заразился — за решеткой или уже на свободе», — рассказал URA.RU собеседник. Сам Майнулов не ответил на звонки корреспондентов URA.RU.

Он был приговорен в 2018 году к 2,5 года лишения свободы. Компания «Гринфлайт» возводила в Челябинске микрорайон «Академ Риверсайд», где весной 2016 года полностью остановилось строительство, без квартир остались 4,5 тысячи дольщиков. В этот момент «Гринфлайт» возглавлял Мануйлов, до 2013 года работавший замглавы администрации Челябинска.

На 9 декабря в Челябинской области зафиксировано 299 случаев заражения за сутки (29 352 заболевших с начала пандемии). По итогам прошедшего дня регион поставил рекорд по смертям пациентов с COVID — погибли 14 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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