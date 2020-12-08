Одну из крупнейших больниц ЯНАО обвинили в серьезных нарушениях

Жительница Тарко-Сале лежит в Ноябрьской ЦГБ с конца ноября Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В стационаре городской больницы Ноябрьска медицинские услуги пациентам в стационарах предоставляются не в должном объеме и ненадлежащего качества. Об этом URA.RU сообщил ямальский общественник Алексей Шевцов со ссылкой на пациентку медучреждения.

В разговоре с корреспондентом агентства девушка по имени Нина (имя изменено по ее просьбе) по телефону рассказала: она находится в медучреждении с конца ноября, но до сих пор не знает своего диагноза. «Я была госпитализирована с кровотечением по месту жительства в Тарко-Сале, оттуда вертолетом меня отправили в Ноябрьск, где поместили в реанимационное отделение. Условия в больнице жуткие, с пациентами, особенно с тяжелобольными и стариками, санитары и медсестры обходятся грубо», — рассказала пациентка.

По информации Нины, больным постоянно угрожают привязыванием к кроватям и уколами, а с санитарно-гигиеническими процедурами ситуация еще хуже — «сперва моют палату, а потом, в этих же перчатках, лежачих больных». Но больше всего девушку возмутило, что биологические материалы, которые, как она считает, должны были отправлять на исследование, попросту сливали в канализацию, хотя на пакетах было написано «Не сливать!»

Пациентка утверждает, что за все время пребывания в медучреждении, ей так и не сообщили имя ее лечащего врача, а также не раскрыли диагноза. Собеседница также уверена, что в Ноябрьске оказалась из-за того, что в Тарко-Сале ей изначально был поставлен неверный диагноз.

В окружном департаменте здравоохранения после запроса URA.RU сообщили: по факту полученной информации в медучреждении будет проведена проверка. По ее итогам ведомство обещало предоставить подробные комментарии.