Свердловский мэр уходит в отставку из-за коррупционного скандала

Глава городского округа должен уйти с должности из-за коррупционного скандала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Байклово Свердловской области ожидается отставка главы городского округа Алексея Жукова. По данным инсайдеров, знакомых с ситуацией, своей должности мэр лишится из-за конфликта интересов, виновником которого стал подчиненный Жукова.

«Жукову дали срок до 15 декабря, чтобы он покинул свой пост. Иначе к нему будут применены более жесткие меры», — рассказал инсайдер.

Причиной, по словам собеседника агентства, стали события 2018 года, когда конкурс на ремонт школы, объявленный замглавы по местному хозяйству Сергеем Кантышевым, выиграла строительная компания его супруги. В ситуацию вмешалась прокуратура, в мае 2020 года Кантышев был уволен с формулировкой «утрата доверия». Информация об этом есть на сайте прокуратуры Свердловской области.

Получить комментарий Алексея Жукова не удалось — на звонки корреспондента в мэрии Байкалово в рабочее время по указанным на официальном сайте телефонам никто не ответил. URA.RU готово предоставить главе городского округа возможность высказать свою позицию.