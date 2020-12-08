Бороться за кресло главы Пермского района решили пять кандидатов

Претенденты на кресло главы района определятся в феврале будущего года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В конкурсе по отбору главы Пермского района захотели принять участие пять претендентов. Об этом URA.RU сказал источник, близкий к властям района. По его словам, на конкурс вновь заявится депутат Фроловского поселения Владимир Пищальников.

«Сейчас Пищальников собирает необходимые документы, в ближайшее время он заявится на конкурс. Свое участие кроме него подтвердили [глава Кондратово] Вера Утемова, [глава Кукуштана] Александр Кулаков, [зампредседателя земского собрания Пермского района] Игорь Варушкин», — пояснил источник. Он также добавил, что Варушкин «заручился поддержкой краевых властей, его кандидатура также устраивает нынешнее руководство района».

В земсобрании района на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Пищальников информацию об участии в конкурсе оставил без комментариев. Ранее он уже участвовал в борьбе за кресло мэра, но проиграл действующему на тот момент главе района Александру Кузнецову.

Варушкин, Утемова и Кулаков не ответили на рабочие номера телефонов. Утемова ранее в беседе с корреспондентом URA.RU отмечала, что пока не решила, будет ли повторно заявляться на конкурс по отбору главы. Еще одним претендентом на кресло главы станет бывший сити-менеджер Пермского района Игорь Бедрий. Как писало URA.RU, свое участие в конкурсе он подтвердил.

Очередной конкурс по отбору кандидатов на должность главы пройдет по новым правилам. В частности, краевые власти уже не смогут влиять на выборы. Заседание земсобрания района, на котором предполагается избрать нового мэра, пройдет в конце февраля.