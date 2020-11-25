Стали известны первые претенденты на участие в новом конкурсе на должность главы Пермского района. Основным претендентом на должность мэра может стать заместитель председателя земского собрания района Игорь Варушкин. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Основным претендентом, как ожидается, станет Варушкин», — отметил источник. Он добавил, что его кандидатуру ранее поддержали все члены конкурсной комиссии, представляющие власти Пермского района, но против выступили представили краевых властей. Связаться с Варушкиным по рабочему номеру телефона не удалось. Его помощник Максим Гилев также не ответил на звонок.
Еще одним кандидатом, который намерен принять участие в конкурсе, стал бывший сити-менеджер Пермского района Игорь Бедрий. На вопрос корреспондента URA.RU о том, намерен ли он побороться за кресло главы района, Бедрий ответил утвердительно.
И Варушкин, и Бедрий заявились на участие в предыдущем конкурсе, но не прошли в финал, также как и глава Гамово Марсель Алдаров, глава Кондратово Вера Утемова, замглавы Пермского района Сергей Ермаков и некий предприниматель из Кондратово по фамилии Слюсаренко. В итоге борьбу за кресло мэра вели экс-министр природных ресурсов и экологии края Дмитрий Килейко и глава Кукуштана Александр Кулаков, однако никто из них не был поддержан депутатами земсобрания района.
Очередной конкурс по отбору кандидатов на должность главы, как писало URA.RU, пройдет по новым правилам. В частности, краевые власти уже не смогут влиять на выборы. Как пояснил агентству врио главы района Владимир Ваганов, заседание земсобрания, на котором предполагается избрать нового главу, назначено на 25 февраля.
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