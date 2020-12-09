Умер актер из сериала «Глухарь»

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Пресс-конференция в МХАТ им. Горького, посвященная открытию 123-го сезона. Москва, мхат, мхат им горького
Александр Самойлов отдал МХАТ имени Горького 26 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве после продолжительной болезни скончался заслуженный артист России Александр Самойлов. Об этом сообщили в МХАТ имени Горького, где служил актер.

Самойлову было 68 лет, он готовился к двум премьерам — в спектакле «Лавр» должен был играть юродивого Карпа и архиепископа Иону, а в «Вишневом саде» — слугу Фирса. «Помешала [планам] продолжительная болезнь», — отметили в театре. Коллеги выражают соболезнования близким Самойлова.

Александр Самойлов — артист театра и кино. С 1994 года служил во МХАТ имени Максима Горького. Сыграл более 40 ролей в кино и сериалах, в том числе в «Марше Турецкого» и «Глухаре».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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