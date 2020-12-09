Умер актер из сериала «Глухарь»

В Москве после продолжительной болезни скончался заслуженный артист России Александр Самойлов. Об этом сообщили в МХАТ имени Горького, где служил актер.
Самойлову было 68 лет, он готовился к двум премьерам — в спектакле «Лавр» должен был играть юродивого Карпа и архиепископа Иону, а в «Вишневом саде» — слугу Фирса. «Помешала [планам] продолжительная болезнь», — отметили в театре. Коллеги выражают соболезнования близким Самойлова.
Александр Самойлов — артист театра и кино. С 1994 года служил во МХАТ имени Максима Горького. Сыграл более 40 ролей в кино и сериалах, в том числе в «Марше Турецкого» и «Глухаре».
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