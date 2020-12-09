Турция отказалась от вакцины «Спутник V»

Турция отказалась закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава минздрава страны.
«Турция отказалась от российской вакцины, поскольку она якобы не соответствует надлежащей лабораторной практике», — сообщает РБК. Ранее об отказе пользоваться российской вакциной заявляли в Евросоюзе.
Вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи, получила российский патент летом нынешнего года. Впоследствии была подана международная заявка, которую рассматривали 150 стран. По данным Российского фонда прямых инвестиций, эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составляет 95%. Свою заинтересованность в российской вакцине от коронавируса уже высказали Израиль, Венгрия и ряд других стран. Но президент Украины Владимир Зеленский назвал российский препарат ненастоящей вакциной.
Обновлено в 19.20
Заявление турецких властей уже прокомментировали в Кремле. «Результаты тестирования и испытаний [вакцины „Спутник V“] показывают, что это очень эффективная и надежная вакцина», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российский препарат обязательно сыграет важную роль в борьбе с пандемией, передает РИА «Новости».
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