Вакцину от коронавируса запатентовали в России

Вакцина от коронавируса получила российский патент около двух месяцев назад. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Российский патент получен уже месяца полтора-два тому назад. Также подана международная заявка несколько недель назад назад, она в 150 странах рассматривается», — рассказал «Интерфаксу» Гинцбург. Уточняется, что авторами патента, одним из которых стал сам Гинцбург, являются 16 сотрудников института Гамалеи и один сотрудник 48-го НИИ микробиологии Минобороны. Ожидается, что после получения патента в других странах производство вакцины в этих государствах наладится.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что утром 11 августа в России была зарегистрирована вакцина он коронавируса. Препарат назвали «Спутник V» — в честь первого искусственного спутника Земли. Российская вакцина стала первой вакциной от нового коронавируса SARS-COV-2 на рынке.
Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, 20 стран направили России запросы в общей сложности на 1 млрд доз вакцины от COVID-19, пишет RT. Эксперты отметили, что иммунитет к коронавирусу благодаря вакцине сохраняется до двух лет, уточняет агентство Nation News.
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