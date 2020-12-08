В ХМАО выбрали нового лидера реготделения ЛДПР

Депутат Тюменской облдумы (слева) Артем Зайцев назначен координатором регионального отделения ЛДПР в ХМАО Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В ХМАО новым координатором регионального отделения ЛДПР стал депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев. Об этом URA.RU рассказал бывший координатор ЛДПР в ХМАО Евгений Данников.

«Да, конечно, подтверждаю. Высший совет прошел, юстиция уже оформлена. Сейчас новый координатор будет формировать аппарат регионального отделения. Впереди большая избирательная кампания, и это естественная ротация кадров», — говорит Данников.

Данников добавил, что решение о назначении Зайцева одобрил председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Однако источник, знакомый с ситуацией, предположил, что ротация может быть связана с внутрипартийным конфликтом. «История с Винниковым вышла в публичную плоскость. Это плохо, когда выносится сор из избы. Поэтому были предприняты оргвыводы на партийном уровне», — считает инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что в ЛДПР в ХМАО произошел раскол. Игорь Винников вышел из состава фракции ЛДПР после того, как публично заявил о внутрипартийных проблемах.