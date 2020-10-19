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16 октября 2020

В ЛДПР ХМАО произошел раскол. Под угрозой выборы в Госдуму

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание окружной думы. Ханты-Мансийск, лдпр хмао
Во фракции ЛДПР в Думе ХМАО на одного человека стало меньше Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат Думы ХМАО Игорь Винников вышел из состава фракции ЛДПР после того, как публично заявил о внутрипартийных проблемах. Эту информацию он подтвердил URA.RU.

«Ранее я предложил публично провести в партии и фракции перезагрузку. Каких-либо действий со стороны руководства не последовало. Считаю работу партии контрпродуктивной во многих аспектах. В знак протеста был вынужден выйти из фракции. По-прежнему требую принятия решений руководством по вопросам, обозначенных мной ранее», — заявил Винников. При этом он продолжит деятельность в качестве депутата окружной думы.

Руководитель фракции ЛДПР в окружном парламенте Виктор Сысун от комментариев отказался. Внутрипартийный источник URA.RU с сожалением констатировал, что этот конфликт случился крайне не вовремя. «Впереди выборы в Государственную и окружную думы. Винников — депутат-одномандатник. У него свой электорат. Поэтому все происходящее может ослабить позиции партии».

Ранее URA.RU сообщало, что Винников выразил несогласие с партийным решением о том, чтобы воздержаться от голосования за кандидатуру Натальи Комаровой во время выборов губернатора ХМАО. Он оказался единственным оппозиционером из региональных парламентариев, кто поддержал ее на посту.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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