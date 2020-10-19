Депутат Думы ХМАО Игорь Винников вышел из состава фракции ЛДПР после того, как публично заявил о внутрипартийных проблемах. Эту информацию он подтвердил URA.RU.
«Ранее я предложил публично провести в партии и фракции перезагрузку. Каких-либо действий со стороны руководства не последовало. Считаю работу партии контрпродуктивной во многих аспектах. В знак протеста был вынужден выйти из фракции. По-прежнему требую принятия решений руководством по вопросам, обозначенных мной ранее», — заявил Винников. При этом он продолжит деятельность в качестве депутата окружной думы.
Руководитель фракции ЛДПР в окружном парламенте Виктор Сысун от комментариев отказался. Внутрипартийный источник URA.RU с сожалением констатировал, что этот конфликт случился крайне не вовремя. «Впереди выборы в Государственную и окружную думы. Винников — депутат-одномандатник. У него свой электорат. Поэтому все происходящее может ослабить позиции партии».
Ранее URA.RU сообщало, что Винников выразил несогласие с партийным решением о том, чтобы воздержаться от голосования за кандидатуру Натальи Комаровой во время выборов губернатора ХМАО. Он оказался единственным оппозиционером из региональных парламентариев, кто поддержал ее на посту.
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