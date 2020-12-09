09 декабря 2020

Гидрометцентр предупредил о надвигающихся аномальных холодах

© Служба новостей «URA.RU»
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На часть регионов России надвигается аномальный холод Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ближайшие дни в регионы Центрального, Приволжского, Южного федеральных округов, а также в Калмыкию придет аномально холодная погода. Об этом журналистам рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Центральном федеральном округе, в Тамбовской области в частности, аномально холодная погода. Там на 9 градусов ниже нормы будет. Аналогичный прогноз по всему Приволжскому федеральному округу до 12 декабря», — приводит ТАСС слова собеседника.

Холодная погода ожидается в Астраханской и Волгоградской областях. Там температура воздуха опустится ниже нормы на 9 градусов. Ранее стало известно, что жителям уральских и сибирских регионов во второй половине декабря стоит ждать морозов, в то время как Европейской и Центральной частях России, Приморье и на тихоокеанском побережье будет теплее, чем в прошлые годы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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