06 декабря 2020

Урал и Сибирь ждут аномальные холода в новогоднюю ночь

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К концу 2020 года на Урал и Сибирь придут сильные морозы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вторая половина декабря в Европейской и Центральной частях России, Приморье и на тихоокеанском побережье будет теплее, чем в прошлые годы. А жителям уральских и сибирских регионов стоит ждать морозов, сообщили синоптики центра погоды «Фобос».

«Во второй половине декабря морозный антициклон будет вынужден потесниться. И на севере Европейской России, в центре страны, Приморье и тихоокеанском побережье под влиянием циклонов погода будет теплее обычной. А в зоне холодной температурной аномалии окажутся юг Русской равнины, Урала, Сибири, и большая часть Дальнего Востока», — рассказали синоптики.

Ожидается, что в Хабаровске морозы придут с середины декабря и останутся минимум до первых дней 2021 года. В Сибири к новогодним праздникам средняя температура будет ниже нормы на 5 градусов. В Центральной части к концу года установится неустойчивый температурный режим — похолодания будут сменяться волнами тепла. Одна из них ожидается в новогоднюю ночь, сообщают в «Фобосе».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что до 9 декабря в некоторых регионах страны ожидаются нетипичные для декабря морозы. Также сибирский антициклон придет в европейскую часть РФ, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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