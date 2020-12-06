Урал и Сибирь ждут аномальные холода в новогоднюю ночь

Вторая половина декабря в Европейской и Центральной частях России, Приморье и на тихоокеанском побережье будет теплее, чем в прошлые годы. А жителям уральских и сибирских регионов стоит ждать морозов, сообщили синоптики центра погоды «Фобос».
«Во второй половине декабря морозный антициклон будет вынужден потесниться. И на севере Европейской России, в центре страны, Приморье и тихоокеанском побережье под влиянием циклонов погода будет теплее обычной. А в зоне холодной температурной аномалии окажутся юг Русской равнины, Урала, Сибири, и большая часть Дальнего Востока», — рассказали синоптики.
Ожидается, что в Хабаровске морозы придут с середины декабря и останутся минимум до первых дней 2021 года. В Сибири к новогодним праздникам средняя температура будет ниже нормы на 5 градусов. В Центральной части к концу года установится неустойчивый температурный режим — похолодания будут сменяться волнами тепла. Одна из них ожидается в новогоднюю ночь, сообщают в «Фобосе».
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что до 9 декабря в некоторых регионах страны ожидаются нетипичные для декабря морозы. Также сибирский антициклон придет в европейскую часть РФ, пишет агентство Nation News.
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