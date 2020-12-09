Названы побочные эффекты иностранной вакцины Pfizer Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Великобритании стартовала вакцинация населения от коронавируса препаратом Pfizer, но после первого же дня британцы якобы «забили тревогу». Этому телеканал НТВ посвятил сюжет.

«Чтобы проиллюстрировать это, я скажу, что даже прошлым вечером у нас было два случая аллергической реакции. Мы знаем даже из самых масштабных клинических испытаний, что это не характерно», — рассказала журналистам руководитель агентства по контролю за товарами медицинского назначения и лекарственными препаратами Великобритании Джун Рейн. Теперь вакцину не будут делать людям с историей «значительных» аллергических реакций на медикаменты и еду.

Телеканал также напомнил, что за время испытаний вакцины Pfizer шесть человек скончались, но привел слова иммунолога Джона Грабенштейна. Тот уверяет, что вакцина эффективна и безопасна, хоть и вызывает «боли в руках, недомогание, боли в мышцах и тому подобное».

«К „тому подобному“, вероятно, относится и паралич лицевого нерва, который случился у четырех участников испытаний. Состояние напоминает инсульт, при этом пациент беспомощно наблюдает, как одна сторона его лица обвисает, а мышцы расслабляются», — говорится в сюжете НТВ «Аллергия, паралич, боли: с вакциной Pfizer начались проблемы» в ответ на слова иммунолога.

Следующим спикером стал главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла. Он подчеркнул, что «всегда есть люди», которые скептически настроены по отношению к вакцинам. Но это неправильная позиция, уверен эксперт, поскольку вопрос о пользе вакцинации сильно политизирован, дискуссии ведутся больше в политической, а не научной плоскости.

Ранее, как напоминает Life.ru , доктор медицинских наук Николай Малышев, комментируя смерть нескольких испытателей вакцины, созданной американской компанией Pfizer и немецкой фирмой BioNTech, заявил, что от внезапной гибели не застрахован ни один человек. Эффективность вакцины, как правило, к этому не имеет никакого отношения.