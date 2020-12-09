09 декабря 2020

На Байкале сильное землетрясение. Видео

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Землетрясение. Последствия взрывов на Чебаркульском полигоне. Архив ноября 2010. Челябинская область, карта, обращения граждан по зямлетресению, землетрясение
В регионе изучают последствия от разгула подземной стихии (архивный снимок) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В районе озера Байкал началось сильное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Толчки земной коры почувствовали жители Иркутска и Улан-Удэ.

Как сообщили в МЧС, эпицентр толчков располагался в Кабанском районе республики Бурятия. «В 5 часов 44 минуты по местному времени произошло землетрясение с эпицентром в Кабанском районе республики Бурятия. Интенсивность в эпицентре составила 7,6 баллов. На территории Иркутской области ощущались подземные толчки силой 5-6 баллов», — сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. В ведомстве уточнили, что сообщений о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не поступало.

Жители Иркутска пожаловались в соцсетях, что проснулись из-за раскачивания люстр, открывания дверок шкафов и прочих признаков разгула подземной стихии. Многие жильцы от страха выбежалина улицу. «Нормально так жахнуло», — пишет John Doe в паблике «Типичный Иркутск» во «ВКонтакте». «Не паниковать! Встали в проемах или легли в ванную и досыпаем свои 15 минут», — призывает Ivan Konstantinov.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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