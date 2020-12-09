В районе озера Байкал началось сильное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Толчки земной коры почувствовали жители Иркутска и Улан-Удэ.
Как сообщили в МЧС, эпицентр толчков располагался в Кабанском районе республики Бурятия. «В 5 часов 44 минуты по местному времени произошло землетрясение с эпицентром в Кабанском районе республики Бурятия. Интенсивность в эпицентре составила 7,6 баллов. На территории Иркутской области ощущались подземные толчки силой 5-6 баллов», — сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. В ведомстве уточнили, что сообщений о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не поступало.
Жители Иркутска пожаловались в соцсетях, что проснулись из-за раскачивания люстр, открывания дверок шкафов и прочих признаков разгула подземной стихии. Многие жильцы от страха выбежалина улицу. «Нормально так жахнуло», — пишет John Doe в паблике «Типичный Иркутск» во «ВКонтакте». «Не паниковать! Встали в проемах или легли в ванную и досыпаем свои 15 минут», — призывает Ivan Konstantinov.
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