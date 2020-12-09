09 декабря 2020

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался на испытаниях. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, спутник, запуск ракеты, космодром плесецк, ракета-носитель, глонасс-м, союз-21б
Прототип Starship взорвался в ходе испытаний в Техасе Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Прототип космического корабля Starship, который предназначен для будущих полетов на Марс, взорвался во время испытаний в Техасе. Видеотрансляция велась на сайте компании SpaceX Илона Маска.

«Starship стартовал с полигона в районе Бока-Чика (штат Техас) в 17:45 по времени восточного побережья США (01:45 мск четверга). Через пять минут корабль SN8 с носовым обтекателем и стабилизаторами достиг заданной высоты и начал плавный спуск. При касании асфальтированной площадки, расположенной рядом со стартовым столом, прототип взорвался», — пишет ТАСС.

На странице SpaceX в Twitter в качестве причины ЧП сказано, что ракетный двигатель Raptor аварийно прекратил работу. Тем не менее, сам Маск высоко оценил результат испытаний, назвав его успешным. «Мы идем, Марс», — добавил он. (Момент падения ракеты на 01:53)

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...