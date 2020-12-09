Прототип космического корабля Starship, который предназначен для будущих полетов на Марс, взорвался во время испытаний в Техасе. Видеотрансляция велась на сайте компании SpaceX Илона Маска.
«Starship стартовал с полигона в районе Бока-Чика (штат Техас) в 17:45 по времени восточного побережья США (01:45 мск четверга). Через пять минут корабль SN8 с носовым обтекателем и стабилизаторами достиг заданной высоты и начал плавный спуск. При касании асфальтированной площадки, расположенной рядом со стартовым столом, прототип взорвался», — пишет ТАСС.
На странице SpaceX в Twitter в качестве причины ЧП сказано, что ракетный двигатель Raptor аварийно прекратил работу. Тем не менее, сам Маск высоко оценил результат испытаний, назвав его успешным. «Мы идем, Марс», — добавил он. (Момент падения ракеты на 01:53)
Watch Starship high-altitude test live ? https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/sEMe4firi6— SpaceX (@SpaceX) December 9, 2020
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