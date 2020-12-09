09 декабря 2020

В ЯНАО пациентов отправляют на рентген из-за новых томографов

© Служба новостей «URA.RU»
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Компьютерный томограф «Аквилион Ван». Челябинск, медицина, врачи, здравоохранение, кт, компьютерная томография, компьютерный томограф
Новые КТ закуплены для шести медучреждений ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В декабре 2020 года новые компьютерные томографы (КТ) появятся в шести медицинских учреждениях ЯНАО. По информации пресс-службы окружного департамента здравоохранения, в больницах во время переоборудования кабинетов будут направлять пациентов на рентгенографию.

Работы по подготовке помещений для установки новых томографов уже проводятся в больницах Губкинского, Муравленко, Лабытнанги и Тарко-Сале. «Во время переоборудования кабинетов в медорганизациях пациентам будет проводиться обзорная рентгенография грудной клетки, позволяющая с минимальной лучевой нагрузкой на организм проводить широкий спектр диагностики, — рассказали в депздраве ЯНАО. — Рентгенография наряду с проведением компьютерной томографии рекомендована Минздравом РФ для исследования легких при COVID-19».

Кроме указанных выше больниц, два новых КТ появятся в Ноябрьске — по одному в ЦГБ и в СПИД-Центре. Всего в округе работают 11 аппаратов, из них три — куплены в 2020 году: в Салехардской ОКБ, Новоуренгойской ЦГБ и в Надымской ЦРБ.

Плановая замена аппаратуры, которую начали больницы, ранее вызвало непонимание населения. Многие ямальцы считают, что старые томографы, которые сейчас демонтируют, можно было бы оставить в работе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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