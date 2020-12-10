Источник: глава свердловского минфина может вернуться в Тюмень

Свердловскеи инсайдеры рассказали, что министру финансов готовят рабочее место в коммерческой компании Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловские инсайдеры в кругах региональной власти обсуждают будущее место работы заместителя губернатора — министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко. По мнению собеседников URA.RU в региональном правительстве, она может вернуться в руководство тюменской группы компаний «РАСТАМ», которая базируется в Тюмени.

«В 2007 году Галина Кулаченко покинула пост директора Департамента финансов и налоговой политики мэрии Тюмени и возглавила одно из предприятий холдинга „РАСТАМ“, специализирующегося на аудиторских услугах», — рассказал источник агентства. По его словам, речь идет об ООО «РАСТАМ-Бюджетные технологии» (сегодня «РАСТАМ-Инжиниринг»). Именно в эту организацию, считает инсайдер, может вернуться Галина Кулаченко после отставки из свердловского правительства, тем более, что замгубернатора дружна с главой компании Любовь Растамхановой. Группа компаний «РАСТАМ» работает по всей России, проводя аудит крупных компаний, в том числе, таких крупных как «Лукойл», «Роснефть» и т. д.

В ответ на вопрос, планирует ли она покинуть свою должность и вернуться в холдинг «РАСТАМ», Галина Кулаченко ответила: «Всему свое время, все узнаете». В ответ на дальнейшие вопросы она предложила написать официальный запрос. В компании «РАСТАМ» сообщили, что в связи с пандемией коронавируса все сотрудники переведены на удаленный режим работы, и также предложили направить запрос по электронной почте.

Обновлено в 13:45 Управляющий партнер ООО «РАСТАМ» Любовь Растамханова отказалась от комментариев.