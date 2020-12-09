Омбудсмен Мерзлякова занялась делом уральца, убитого Росгвардией

Татьяна Мерзлякова встретилась с главой регионального следкома Михаилом Богинским Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Бойцы Росгвардии застрелили магазинного вора при штурме квартиры

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова добивается возбуждения уголовного дела в связи со смертью Владимира Таушанкова, убитого при штурме его квартиры. Об этом она заявила на итоговой пресс-конференции.

«Мы вчера разговаривали на эту тему с руководителем СУ СКР по Свердловской области Михаилом Богинским. Я еще раз высказала ему свою точку зрения <…> Мы будем об этом писать, это я обещаю. То, что к нам прислушаются — не обещаю, но я эту тему веду и все время высказываю нашему следственному управлению», — заявила Мерзлякова.

Мерзлякова в сентябре настаивала на возбуждении уголовного дела после убийства мужчины. «Не хотела бы, чтобы наши Росгвардия и полиция действовали вероломными методами. Будем вмешиваться в случае необходимости», — подчеркивала Мерзлякова.

Как ранее сообщало URA.RU, Таушанков, угрожая ножом, ограбил строительный магазин «Лео». Подрался с пытавшимся его задержать полицейским и заперся в квартире. Позже при попытке задержания полицейскими, он распылил в лицо оперативнику газ из баллончика, после чего был вызван СОБР. При штурме квартиры начал стрелять по бойцам СОБРа из страйкбольного автомата, который внешне не отличается от автоматической винтовки М-16, после чего был застрелен ответным огнем.