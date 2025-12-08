Техническая неисправность парализовала троллейбусное движение в центре Екатеринбурга
На маршрутах 26, 39, 32, 33, 38 было остановлено движение
Фото: Илья Московец © URA.RU
В утренний час пик в Екатеринбурге произошло серьезное нарушение движения общественного транспорта из-за технической неисправности троллейбуса. На кольце остановки «Коммунистическая» с рельсов сошел троллейбус, что привело к задержкам на нескольких маршрутах. О проблеме оперативно сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Екатеринбурга.
«В 8:20 на кольце остановки „Коммунистическая“ произошел сход штанг у троллейбуса, что вызвало задержку в движении. На место происшествия уже вызваны специалисты для устранения неисправности. Маршруты №26 и №32 временно следуют через Орджоникидзевское депо, а маршруты №29, 33 и 38 работают с задержками», — говорится в официальном сообщении о дорожной ситуации.
По предварительной информации, причиной сбоя стал технический сбой — сход токоприемных штанг с контактной сети. Аварийные службы работают на месте для скорейшего восстановления движения. Пассажирам, пользующимся затронутыми маршрутами, рекомендуется планировать поездки с запасом времени или рассматривать альтернативные варианты проезда. Движение было восстановлено в 9.39.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!