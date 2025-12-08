Техническая неисправность парализовала троллейбусное движение в центре Екатеринбурга

На маршрутах 26, 39, 32, 33, 38 было остановлено движение Фото: Илья Московец © URA.RU

В утренний час пик в Екатеринбурге произошло серьезное нарушение движения общественного транспорта из-за технической неисправности троллейбуса. На кольце остановки «Коммунистическая» с рельсов сошел троллейбус, что привело к задержкам на нескольких маршрутах. О проблеме оперативно сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Екатеринбурга.

«В 8:20 на кольце остановки „Коммунистическая“ произошел сход штанг у троллейбуса, что вызвало задержку в движении. На место происшествия уже вызваны специалисты для устранения неисправности. Маршруты №26 и №32 временно следуют через Орджоникидзевское депо, а маршруты №29, 33 и 38 работают с задержками», — говорится в официальном сообщении о дорожной ситуации.