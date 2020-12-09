Прививку от коронавируса будут ставить 18 свердловских больниц

В регион поступило 1000 доз вакцины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцину от коронавируса из первой партии, которая поступила в Свердловскую область, получат 18 региональных больниц, сообщил в Instagram губернатор Евгений Куйвашев. Все желающие получить прививку пока не могут.

«В первую очередь прививаться будут медики, работающие на скорой помощи и в поликлиниках с больными, заразившимися COVID-19, а также сотрудники правоохранительных органов, учителя, работники социальных и санитарных служб. Вакцину будут ставить в 18 медицинских организациях, в том числе в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле, в Серове, в Каменск-Уральском. Это бесплатная прививка, и ставиться она будет исключительно на добровольной основе», — написал Евгений Куйвашев.

В первой партии 1000 доз двухфазной вакцины «Спутник V». Ранее URA.RU сообщало, что вакцину «Спутник V» будет сложно доставить в больницы городов Свердловской области. Препарат должен находиться при температуре не выше минус 18 градусов Цельсия, а время для транспортировки в больницы не должно превышать двух часов.