09 декабря 2020

Прививку от коронавируса будут ставить 18 свердловских больниц

© Служба новостей «URA.RU»
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В регион поступило 1000 доз вакцины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцину от коронавируса из первой партии, которая поступила в Свердловскую область, получат 18 региональных больниц, сообщил в Instagram губернатор Евгений Куйвашев. Все желающие получить прививку пока не могут.

«В первую очередь прививаться будут медики, работающие на скорой помощи и в поликлиниках с больными, заразившимися COVID-19, а также сотрудники правоохранительных органов, учителя, работники социальных и санитарных служб. Вакцину будут ставить в 18 медицинских организациях, в том числе в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле, в Серове, в Каменск-Уральском. Это бесплатная прививка, и ставиться она будет исключительно на добровольной основе», — написал Евгений Куйвашев.

В первой партии 1000 доз двухфазной вакцины «Спутник V». Ранее URA.RU сообщало, что вакцину «Спутник V» будет сложно доставить в больницы городов Свердловской области. Препарат должен находиться при температуре не выше минус 18 градусов Цельсия, а время для транспортировки в больницы не должно превышать двух часов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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