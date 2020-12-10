Медкарту Навального отправили в Германию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Россия не получает никакой информации о состоянии здоровья блогера Алексея Навального, но сама отдает германской стороне все имеющиеся данные. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.

Ранее представитель Навального забрал копию истории болезни блогера из БСМП-1 в Омске. Как отмечает издание Om1.ru, документы были переданы в присутствии нотариуса.

«Россия и официальные органы, и омская больница все всем даем, пожалуйста. Берите анализы, берите истории болезни. Но мы в свою очередь ничего не получили», — сказал Матвейчев. Он отметил, что на запросы российской стороны не отвечают ни в клинике «Шарите», ни в Организации по запрещению химического оружия. «Ни одной формулы, ни одной конкретной цифры, ни диагноза. Сколько можно играть в одни ворота?» — подчеркнул политолог.

Также профессор Финансового университета предположил, для чего Навальному понадобилась его история болезни из Омска. «Он больной, ему лечиться надо. В смысле, что ему нужно взять реальную историю и отдать ее медикам», — сказал Матвейчев.

При этом немецкая сторона не торопиться помогать России в расследовании инцидента. Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что на ответ Германии по ситуации с Навальным может уйти от нескольких месяцев до двух лет, передает деловая газета «Взгляд». При этом он отметил, что Германия не отказывалась отвечать на запросы России о правовой помощи по делу блогера, а передала их в Федеральное ведомство юстиции.