Преемник главы Сургута сделала первое заявление в новом статусе

Анна Томазова будет находиться в статусе и. о. главы Сургута до 18 января 2021 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Отставка главы Сургута

Иcполняющий обязанности главы Сургута Анна Томазова сделала первое заявление в новом для себя качестве. Это произошло на внеочередном заседании городской думы, где депутаты приняли отставку Вадима Шувалова, передает корреспондент URA.RU.

«Задачи поставлены, они понятны. Будем выполнять их со всей командой, спасибо за доверие», — заявила чиновница. После отставки Шувалова и назначения Томазовой, депутаты приняли решение о дате выборов главы Сургута — они состоятся 18 января 2021 года. «В конкурсе должно принять участие не менее двух человек», — отметила председатель думы Сургута Надежда Красноярова.

Также народные избранники утвердили половину состава конкурсной комиссии, которая будет заниматься отбором кандидатов на должность главы города. В их число вошли сопредседатель регионального отделения ОНФ в Югре Лариса Белоцерковцева, сургутские депутаты Виктор Пономарев и Игорь Бруслиновский, а также председатель совета женщин «Сургутнефтегаза» Галина Галимова. Вторую половину комиссии будет утверждена окружным властями.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Вадим Шувалов принял решение об отставке. Предполагается, что он войдет в состав нового правительства ХМАО.