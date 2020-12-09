Благотворительница из Екатеринбурга вывела за рубеж 3 млрд рублей

Осужденные участники группы на заднем фоне Фото: скриншот видео Октябрьского суда Екатеринбурга

В Екатеринбурге группа из трех человек, в том числе сотрудница благотворительного фонда «ЯМама» четыре года выводила деньги в иностранные банки. Сумма незаконных валютных операций составила более 2,8 миллиардов рублей. Октябрьский районный суд 10 октября приговорил участников группы в реальным срокам и штрафам. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным прокуратуры, незаконные операции с валютой совершались под видом продажи трубной продукции и металлопроката. События происходили с мая 2014 года по март 2018-го. «Осужденные в составе преступной группы совершили операции по переводу денежных средств на банковские счета юридических лиц иностранных государств в иностранной валюте. В рублевом эквиваленте общая сумма перечисленных денежных средств составила свыше 2,8 млрд. рублей. При этом участники преступной группы предоставили агенту валютного контроля (коммерческим банкам) документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов», — сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Участниками группы стали 42-летний Евгений Пляскин, 28-летний Никита Лукоянов и 36-летняя Наталья Устюгова. По версии следствия, их вовлек в валютные махинации директор фирмы, который сейчас находится в розыске. Материалы по нему выделены в отдельное производство.

В прокуратуре добавили, что перевод валюты совершался на подконтрольные директору счета за рубежом. Несмотря на открытое судебное заседание, суд не стал называть название фирмы и способы перевода денег, которые использовали осужденные, как и личность директора. Связав это с соображениями экономической безопасности.

Пляскин получил пять лет колонии, Лукоянов — два года, Устюгова — три года, общего режима соответственно. Также Пляскин и Устюгова должны выплатить по 200 тысяч рублей штрафа, Лукоянов — 50 тысяч. Всех взяли под стражу в зале суда.

Как следует из приговора, Лукоянов работал ведущим инженером в СКБ «Контур», Устюгова — в благотворительном фонде «ЯМама», Пляскин — инженером в ООО «ПСК СОЭКС». Устюгова имеет четырех детей, включая одного несовершеннолетнего. «Уголовные дела в отношении иных соучастников выделены в отдельные производства», — уточнили в прокуратуре.