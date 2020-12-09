Роспотребнадзор Челябинска раскрыл причину срыва поручения Путина

В лабораториях срывают 48-часовой срок выдачи результатов анализов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области пояснили, почему вопреки поручению президента Путина результаты тестов на коронавирус не могут выдать в течение 48 часов. Они сообщили URA.RU что в этом виноваты лаборатории, за работу который отвечает региональный минздрав.

«Не всеми медорганизациями выполняются требования пункта санитарных правил, где указаны сроки предоставления результатов в течение 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию», — уточнили URA.RU в региональном Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что по вопросу факторов, мешающих соблюдать данное требование, они рекомендуют обращаться в региональный минздрав.

В областном минздраве проблему подтвердили и указали причины сбоев в работе лабораторий. «Мы проводим регулярный мониторинг соблюдения требований в отношении 48 часов. На данный момент регистрируются случаи задержки, но они единичны. Это связано с одновременной сдачей проб (например, когда проводится массовое тестирование)», — уточнили URA.RU в пресс-службе областного минздрава.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что задержка может произойти при перепроверке результатов анализов. «В случаях, когда выявляются околореференсные значения, пробы уходят на повторное исследование», — добавили URA.RU в ведомстве.

Ранее Путин дал поручение оглашать результаты тестов на коронавирус в течение 48 часов. Читатели URA.RU сообщили, что оно не выполняется.