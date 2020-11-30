В Челябинске санврачи проваливают поручение Путина

Анализы могут поступать в лабораторию с опозданием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинский Роспотребнадзор не соблюдает требование президента России Владимира Путина об оглашении результатов тестов на COVID в течение 48 часов. Об этом сообщили URA.RU сразу несколько читателей.

«Сдала мазок 26 ноября, когда почувствовала недомогание. 30 ноября резко поднялась температура, вызвала врача. Только от него и узнала, что у меня COVID, иначе ходила бы на работу», — говорит URA.RU Светлана. С аналогичной ситуацией столкнулся и челябинец Максим. «У меня взяли повторный мазок 26 ноября, к врачу только 1 декабря. Итоги не знаю, с больничного не выписывают», — рассказывает он.

Врачи сразу предупредили челябинку Ирину, что Роспотребнадзор работает очень долго. Девушка ждет результаты своего повторного теста уже 10-й день. «Я чувствую, что вылечилась, но не могу выйти из дома, мазок сдала 10 дней назад», — отметила она URA.RU.

Как уточнил URA.RU главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов, 48 часов теперь даны на ответ с момента поступления проб в лабораторию. Части лабораторий в конце ноября удалось обеспечить соблюдение сроков.

«Роспотребнадзор теперь передает список контактных лиц в медорганизацию по месту жительства. С ноября обследуют контактных только при появлении клинической картины. Они возложены на медорганизации, но сроки соблюдаются не всегда. На это может быть уже множество причин: нет бригады или машины, не принимает лаборатория, так как не уложились в установленное время приема проб. В ряде районов забор проб производится лишь 1-2 раза в неделю», — рассказал URA.RU Выгоняйлов. Эпидемиолог добавил, что часто пробы приходят с опозданием, а из-за отсутствия систем автоматизированной пробоподготовки исследование может быть проведено не сразу.