Зять Ельцина опроверг рассказ о тайной встрече с молодым Путиным

Валентин Юмашев назвал ложью историю о тайных переговорах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-глава администрации президента Валентин Юмашев опроверг информацию «Проекта» об участии в тайной встрече двух политических кланов в кооперативе «Озеро» в 1999 году, на которой обсуждалась передача власти Владимиру Путину от первого президента РФ Бориса Ельцина. На сайте Ельцин Центра Юмашев опубликовал официальное опровержение в котором заявил, что описанная история — ложь.

«В конце 1999 года не было встречи, на которой якобы знакомились те, кто приходил, и те, кто уходил, не было вина и не было котлеток — все эти детали вдохновенно описываются в материале. Вся история про встречу двух „кланов“ накануне президентских выборов — вранье от первой до последней строчки», — написал Юмашев. Его особо возмутила реакция блогера Алексея Навального на публикацию «Проекта». Тот написал на своей странице в Facebook о ненависти к зятю Ельцина и дочери экс-президента Татьяне Юмашевой. «Это его право. Но вот использование вранья в своих целях — совсем плохая история. Мы же с Татьяной желаем Алексею Навальному скорейшего выздоровления», — добавил Юмашев.

Политолог Илья Гращенков полагает, что высказывание Навального рушит имидж Юмашева, как человека, продолжающего либеральные идеи Ельцина: «Фактически он обвиняет их в том, что какие же они либералы, раз сотрудничали с Путиным. Хотя тогда он сам был либералом и во многом остается им сейчас». Заявление экс-главы АП нацелено на спасение своего образа, полагает Гращенков: «Наверняка Юмашева возмущает то, что Навальный дезавуирует историю».

Ранее портал «Проект» сообщил, что 21 год назад накануне президентских выборов состоялись переговоры, в которых с одной стороны участвовали Юмашев и дочь экс-президента Татьяна Юмашева, с другой — будущий президент Владимир Путин, и участники кооператива «Озеро»: Юрий Ковальчук, Сергей и Андрей Фурсенко, Владимир Якунин. По данным издания, окружение Ельцина знакомилось с ближайшими сподвижниками его преемника.