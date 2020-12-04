Пять вопросов об отставке Чубайса без аудиенции у Путина

Анатолий Чубайс покинул Роснано без публичного разговора с Владимиром Путиным Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области © URA.RU

Увольнение без почестей Анатолия Чубайса из Роснано могло быть спровоцировано публичной активностью фронтмена «Семьи» (ближайшее окружение Бориса Ельцина, в том числе родственники, управлявшее страной) Валентина Юмашева, считают собеседники URA.RU в политтусовке. Полтора года он публично рассуждал о биографии президента Владимира Путина, что не укладывается в традиции отношений современной власти и представителей ельцинской эпохи. В результате показательно была проведена и отставка Чубайса.

Владимир Путин вечером 2 декабря принял решение о смене главы Роснано, предложив пост зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Сергею Куликову. Президент не стал публично прощаться с экс-главой Роснано Анатолием Чубайсом, возглавлявшим структуру с момента ее основания — 2011 года. Более того, в разговоре с Куликовым Путин ни разу не упомянул фамилию Чубайса.

Владимир Путин по ВКС предложил Сергею Куликову возглавить Роснано Фото: Kremlin.ru

Как Юмашев защищал Чубайса?

По тому, как в дальнейшем будет развиваться карьера Чубайса, можно будет судить о позициях «Семьи», полагает политолог Максим Жаров. «Чубайс принадлежит к группе, которая уже 20 лет сохраняет неформальное влияние на расстановку сил во власти», — сказал Жаров. Ранее экс-глава Роснано неоднократно упоминался в откровениях зятя Бориса Ельцина, экс-главы администрации президента Валентина Юмашева, который считается фронтменом «Семьи».

С середины 2019 года по начало 2020 года тот дал несколько интервью о том, что существование политического клана — это миф, а назначение Путина преемником Ельцина было личным решением первого президента. Также в разговоре с журналисткой Жанной Немцовой Юмашев сообщал, что Путина в 1990-х «нашел» не он, а нынешний глава Роснано Анатолий Чубайс и ныне председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. В политсреде тогда предполагали, что Юмашев напоминает о заслугах Чубайса, чтобы помочь ему сохранить свои позиции.

Валентин Юмашев рассказывал, что Анатолий Чубайс «нашел» Владимира Путина в 1990-е Фото: Анна Майорова © URA.RU

Что о Чубайсе написал Зыгарь?

В 2020 году Юмашев прекратил свои выступления, но положительный образ Чубайса возник в литературе. В конце ноября писатель и журналист Михаил Зыгарь выпустил книгу «Все свободны. История о том, как в 1996 году в России закончились выборы», в которой сравнивает Чубайса с Атосом из «Трех Мушкетеров» (литературный персонаж — самый старший и мудрый герой романа). Зыгарь рассказал о том, как Чубайс начал «крестовый поход» против налоговых и таможенных льгот, которые позволили «Национальному фонду спорта» превратиться в бизнес-империю, занимающуюся импортом алкоголя и сигарет. В книге также описана борьба Чубайса с идеей переноса президентских выборов в 1996 году — политику удалось в жестком разговоре с Ельциным отговорить его от роспуска Думы. Кроме того, Чубайсу отводится ключевая роль в спасении предвыборной кампании Ельцина. В разговоре с URA.RU Зыгарь попросил прислать вопросы для комментария в мессенджере, ответ пока не поступил.

Михаил Зыгарь сравнил Анатолия Чубайса с Атосом из «Трех Мушкетеров» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сейчас к выходу готовится новая книга о «Семье» от журналиста Ильи Жегулева. Именно его интервью с Юмашевым для «Медузы» было первым среди публичных выступлений зятя Ельцина в 2019 году. На своей странице в Facebook Жегулев рассказал, что в работе над произведением провел десятки часов общения с бывшим окружением Ельцина, в том числе, с Юмашевым и Чубайсом. «Книга повествует о той самой Семье, которая обросла миллионом слухов, конспирологических теорий и неоспоримых фактов», — написал журналист.

Илья Жегулев сказал URA.RU, что долго пытался выйти на Юмашева для интервью, и частые выступления политика никак не связаны с книгой. По словам автора, Юмашев даже не до конца знает, какая она. «Когда я с ним встретился, и мы брали интервью для статьи, он, можно сказать, помогал тем, что соглашался встречаться и отвечал на вопросы. Любые вещи, которые я хотел у него уточнить, он всегда уточнял и был довольно содержательным», — сказал агентству Жегулев.

Чем необычна отставка Чубайса?

Анатолий Чубайс — яркий представитель ельцинской эпохи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чубайс, работавший в 1990-е годы и вице-премьером правительства, и главой администрации президента, считается ярким представителем эпохи первого президента России Бориса Ельцина. «С учетом того, какую роль играл Чубайс, стоило ожидать встречи с Путиным», — считает политолог Константин Калачев.

Судя по обстоятельствам отставки топ-менеджера, Путин демонстрирует разное отношения к разным людям Ельцина. Форма, в которой было принято решение об увольнении Чубайса, явно контрастирует с тем, какое уважение президент демонстрировал экс-премьеру Евгению Примакову и экс-премьеру Виктору Черномырдину — государственникам, не позволившим в 1990-е развалить страну. В случае с Примаковым, президент открыл памятник в честь политика, а в случае с Черномырдиным, назвал в его честь новый ледокол.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 декабря сообщил журналистам, что у Путина и Чубайса есть возможность непубличных контактов, например, по телефону. Журналист URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу Роснано, ответ пока не поступил.

Как отставку мог спровоцировать Юмашев?

Политолог Дмитрий Журавлев полагает, что долгая публичная активность Юмашева могла спровоцировать отставку Чубайса в такой форме. Публично власть не высказывала свое недовольство повесткой, которую предлагает обществу зять Ельцина. Но первый такой сигнал политтусовка рассмотрела в личном поздравлении Путина Татьяны Юмашевой (дочь Ельцина и жена Валентина Юмашева) с днем рождения 17 января, когда президент подарил ей чайный сервиз — это трактовалось, как сигнал «Семье» о том, что ее время ушло.

«Отношения с представителями ельцинской эпохи выстроены по принципу „с уважением отношусь к тому, что делали вы, и вы с уважением относитесь к тому, что делаю я“. До сих пор „Семья“, оставаясь богатой и влиятиельной группой, не позволяла себе высказывать некое недовольство. Юмашев же стал говорить намеками на критику, рассказывая, как Путин пришел к власти, кто его к ней привел», — сказал Журавлев URA.RU.

Впрочем бывший помощник Бориса Ельцина, политолог Георгий Сатаров считает, что отставка Чубайса — это результат борьбы политических элит за ресурсоемкую компанию Роснано. Политолог Марат Баширов ни исключает, что Чубайс и сам мог быть заинтересован в переходе на другую должность, поскольку в результате реформ Роснано переходит под управление ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

Почему Юмашев пренебрег традициями?

Валентин Юмашев говорил, что своими выступлениями фиксирует историю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ранее в политтусовке не раз звучала мысль, что активность Юмашева связана с желанием сохранить образ либерального политика. Были предположения, что это ответ на недовольство крупных бизнесменов положением дел в стране, которые считают зятя Ельцина ответственными за назначение Владимира Путина. Кроме того, Юмашев не раз получал неоднозначную оценку в документальной литературе. К примеру, в книге Леонида Млечина «Ельцин» описана существенная роль «Семьи» в выдвижении уже больного Ельцина на второй президентский срок в 1996 году, в чем были заинтересованы олигархи, защищавшие свои деньги. В книге «Говорит и показывает Россия» утверждается, что гонорары за мемуары «Записки президента», которые Борис Березовский через Юмашева передавал Ельцину, были взятками.

Журналист агентства обратился к первому заместителю исполнительного директора Ельцин Центра Людмиле Телень с просьбой передать вопросы Валентину Юмашеву, она ответила, что тот «сейчас в отъезде и без связи». В интервью Владимиру Познеру экс-глава администрации президента говорил, что поднимает темы 20-летней давности, «чтобы история была зафиксирована».