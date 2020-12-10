Сельчане больше верят сторожу, чем действующему главе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новым главой администрации поселка Новоомский в Омской области станет школьный сторож Надежда Чекмарева. Сельчане поддержали кандидата за «вполне здравую программу».

Чекмарева на муниципальные выборы шла как «технический кандидат», сообщает телеканал 360. Однако она составила свою программу развития поселка, встречалась с жителями и в итоге обошла действующего главу Артура Лена и директора хозяйственного управления администрации Наталья Пекай. «У нее вполне здравая программа. В отличие от Артура Владимировича (Лена — прим. ред.) она даже с депутатами, с нами, совещалась. То есть она человек, который действительно болеет за поселок», — рассказал депутат совета Новоомского поселения Омского района Александр Дождиков.

Поселковые выборы прокомментировала глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, такой результат является «барометром общества», показывающим, что граждане «активны и осознанны». «Кому доверяют, того и избирают», — заявила Памфилова «Подъему». Она считает, что подобные новости должны стать «звоночком» для политиков, которые должны помнить о том, что одними обещаниями власть не удержать, так как россияне «более жестко стали спрашивать».

Ранее стало известно, что уборщица Марина Удгодская выиграла выборы главы Повалихинского поселения у предыдущего руководителя Николая Локтева. Она работала уборщицей в здании местной администрации и пошла на выборы по просьбе Локтева в качестве спойлера, пишет Nation News. Теперь женщину собираются выдвинуть в Госдуму.