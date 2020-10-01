Подруга рассказала о характере уборщицы, выигравшей выборы

Выигравшая выборы уборщица из Повалихинского поселения Костромской области Марина Удгодская отличается приятными манерами. Об этом рассказала ее подруга Мария Королёва.
«Хорошая, милая женщина. Плохого про неё ничего сказать не могу. Всегда на позитиве, отличная хозяйка», — передает слова Королевой «Говорит Москва». По словам подруги, у Угодской двое детей. «Я думаю, всё у неё получится. Мне кажется, она не думала, что жители вот именно так отдадут голоса», — отметила подруга новой главы деревни.
Марина Удгодская до выборов на протяжении пяти последних лет работала уборщицей в здании администрации. Прежний глава поселения Николай Локтев попросил ее принять участие в выборах в качестве технического кандидата. Женщина согласилась и ничего не делала для победы. Но в результате она получила 84 голоса, а Локтев — 46.
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